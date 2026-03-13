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Der Iran-Krieg und das Spritpreis-Desaster: Ein Hamburger Taxifahrer gibt Tipps zum günstigsten Tanken. (Symbolbild) Foto: picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Märkl

paidSpritpreise-Desaster: Ein Hamburger Taxifahrer gibt Spar-Tipps

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Der Iran-Krieg lässt die Spritpreise regelrecht explodieren – Literpreise über der Zwei-Euro-Grenze sind mittlerweile nichts Besonderes mehr. Während manche tanken, wann sie eben tanken müssen, überlegen sich andere, ob sie nicht lieber laufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an ihr Ziel gelangen. Doch Taxifahrer haben diese Wahl nicht – sie müssen fahren, egal was der Sprit kostet. Ein Hamburger Taxifahrer verrät seine Tipps zum „günstigsten“ Tanken.


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