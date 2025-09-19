„Spreche gerne“: Hamburger Modedesigner bekommt neues Format

Modesdesigner Guido Maria Kretschmer liebt es, zu reden. Daher startet der 60-Jährige neben seiner TV-Show „Shopping Queen” jetzt seinen eigenen Podcast.

Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer (60) startet mit „feinstoff” seinen ersten eigenen Podcast. Ab dem 25. September erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge mit persönlichen Geschichten, Gedanken und Gesprächen mit Gästen, teilte seine PR-Agentur mit.

Kretschmer: Eigenes Podcast-Studio zuhause

„Warum jetzt noch ein Podcast? Weil ich schon lange wusste, dass dieses Medium zu mir passt – aber ich wollte warten, bis es sich wirklich richtig anfühlt. Und weil ich einfach unglaublich gerne spreche, im Austausch mit Menschen bin und ihre Geschichten liebe”, sagte Kretschmer.

Das könnte Sie auch interessieren: „Rolle der Frau hat sich verändert“: Henssler über alte Rezepte und schnelle Nummern

In Solo-Folgen widme sich der durch die Vox-Styling-Show „Shopping Queen” bekannte Designer thematischen Schwerpunkten, die er etwa im Dialog mit einer Stimme aus dem Off reflektiert. Ergänzend dazu gibt es Episoden mit Persönlichkeiten aus Medien, Musik, Kultur, Mode, Politik. Aufgenommen wird der Podcast im eigens eingerichteten Studio in Guidos Zuhause. (dpa/mp)