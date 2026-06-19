Nach nicht einmal einem Jahr schließt das SportScheck-Outlet im ehemaligen Karstadt-Sport-Haus. Das ist der Grund.

Erst im August des vergangenen Jahres ist das Unternehmen „SportScheck“ ins Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes gezogen. (Archivbild) Florian Quandt

Kaum ein Jahr nach der Eröffnung ist schon wieder Schluss: Das SportScheck-Outlet im ehemaligen Karstadt-Sport-Haus schließt. Was bedeutet das für die Zukunft der prominenten Immobilie an der Mönckebergstraße?

„Alles muss raus“, steht in großen Buchstaben auf den Schaufensterscheiben des SportScheck-Outlets im Erdgeschoss des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes an der Mönckebergstraße. Erst im August vergangenen Jahres hatte das Geschäft in dem von Leerstand geprägten Haus gestartet – nun folgt schon das Aus. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

SportScheck-Outlet schließt am 20. Juni

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Bereits am kommenden Samstag (20. Juni) öffnet das Outlet zum letzten Mal seine Türen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin der MOPO. Danach schließt die Filiale, die auf rund 900 Quadratmetern Turnschuhe, Sportbekleidung und weitere Sportartikel verkauft hatte.

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Im vergangenen Jahr hatte es noch geheißen, der Standort solle „bis auf Weiteres“ Teil des Unternehmensportfolios sein. Tatsächlich sei die Anmietung aber von Anfang an nur als „temporäre Lösung“ mit einer Laufzeit von sechs bis acht Monaten geplant gewesen, erklärt die Sprecherin. Zwar habe es eine vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption gegeben – allerdings nur für den Fall, dass kein anderer Interessent mit größerem Flächenbedarf gefunden werde. „Dieser Fall ist nun eingetreten, weshalb das Mietverhältnis wie vorgesehen ausläuft“, so die Sprecherin.

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Zukunft des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes offenbar unklar

Eigentümerin der markanten Immobilie gegenüber dem Hauptbahnhof ist die R+V Lebensversicherung AG. Über konkrete Zukunftspläne des Gebäudes halte sich diese noch bedeckt. Man arbeite jedoch intensiv daran, schnellstmöglich eine sinnvolle Nutzung für die Immobilie zu finden, sagte eine Sprecherin dem „Abendblatt“.

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Damit bleibt die Zukunft des Hauses weiter offen. Nach dem Aus von Karstadt Sport zog dort 2022 das Projekt „Jupiter“ ein und machte das Gebäude zeitweise zur größten innerstädtischen Kreativfläche Deutschlands. Doch nach drei Jahren war auch damit Schluss.

SportScheck mit zwei weiteren Filialen in Hamburg

Und wie geht es für SportScheck weiter? Nach Angaben der Sprecherin werden derzeit weitere Outlet-Standorte in Deutschland geprüft. Ob es einen neuen Outlet-Standort in Hamburg geben wird, ist bislang allerdings unklar.

Die Kette betreibt bundesweit 25 Filialen. In Hamburg bleiben die Standorte an der Mönckebergstraße 18 sowie im Phoenix-Center in Harburg bestehen.