Spontane Demo: Mehr als 1000 pro-kurdische Demonstranten auf der Straße

Großdemo in der Innenstadt: Am Dienstagnachmittag haben sich am Heidi-Kabel-Platz direkt neben dem Hauptbahnhof Hunderte pro-kurdische Demonstrierende versammelt.

Nach Angaben der Polizei kamen die Teilnehmenden ab 15.45 Uhr zunächst unangemeldet zusammen, die Zahl wuchs innerhalb einer Stunde auf „vierstellige Höhe“ an. Gegen 16.45 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Richtung Gänsemarkt in Bewegung und wurde im Nachgang offiziell angemeldet. Wogegen sich der Protest konkret richtet, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Übergangspräsident in Syrien geht gegen Kurden vor

Hintergrund der Demonstration könnte jedoch die erneut eskalierende Lage in Syrien zwischen der kurdischen Minderheit im Norden des Landes und dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa sein. Nach der Vertreibung der SDF aus Aleppo rücken die Truppen von Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa nun entlang des Euphrats gegen weitere kurdisch kontrollierte Gebiete vor, nahmen zuletzt Tabqa ein und stehen vor Rakka.

Eine vereinbarte politische und militärische Integration der Kurden in den syrischen Staat ist bisher nicht umgesetzt, während die USA sich derzeit militärisch zurückhalten und auf Gespräche drängen. (apa)