Spitzen-Auszeichnung: Hamburger ist Hotelier des Jahres

Der „Hotelier des Jahres“ kommt aus Hamburg: Thies Sponholz vom „The Fontenay“ erhält die wichtigste Auszeichnung der deutschen Hotellerie.

Thies Sponholz, geschäftsführender Direktor des Hotels „The Fontenay“, ist am Dienstagabend in der Mainzer Rheingoldhalle mit dem Titel „Hotelier des Jahres“ ausgezeichnet worden. Vergeben wird der Preis von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (ahgz) und der dfv Mediengruppe. Gewürdigt werden damit seine unternehmerische Leistung und sein Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Hotellerie.

Sponholz prägt das Nobel-Hotel an der Außenalster seit mehr als zehn Jahren. Bereits vor der Eröffnung im Jahr 2018 war er an Konzeption und Aufbau des Hauses beteiligt und hat seine beruflichen Stationen im In- und Ausland in die Ausrichtung des Hotels einfließen lassen, so das „Fontenay“.

Heute zählt es zu den bekannten Adressen im Hamburger Luxushotel-Segment und hat es im Jahr 2025 auf Platz 35 der besten Stadthotels Europas geschafft. Laut Jury stehe Sponholz für einen Führungsstil, der auf Kontinuität, Professionalität und ein klares Verständnis von Service setze.

Mit der Auszeichnung geht der Branchenpreis erstmals seit Jahren wieder an einen Hotelier aus Hamburg. Der Titel „Hotelier des Jahres“ wird seit 1990 vergeben und gilt als eine der wichtigsten persönlichen Ehrungen der deutschen Hotellerie. Kriterien sind unter anderem nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg, Innovationsbereitschaft und unternehmerische Verantwortung. (apa)