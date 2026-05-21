Spione angeklagt: Iran soll Tod von Josef Schuster und Volker Beck geplant haben

Sie sollen die Ermordung des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland sowie des Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft geplant haben: Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg Anklage gegen zwei Männer erhoben.

Laut Bundesanwaltschaft ist die Anklage bereits am 7. Mai erhoben worden. Sie richtet sich gegen den aus Afghanistan stammenden Dänen Ali S., der für den Geheimdienst der iranischen Revolutionswächter gearbeitet haben soll, sowie gegen den Afghanen Tawab M.

Anschlagspläne gegen Volker Beck und Josef Schuster: Zwei mutmaßliche Spione angeklagt

Laut der Anklage erhielt Ali S. Anfang des Jahres 2025 den Auftrag, Informationen über den amtierenden Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie den Vorsitzenden des Vereins Deutsch-Israelische Gesellschaft, Volker Beck, einzuholen.

Zudem sollte der 54-Jährige, der in engem Kontakt mit den Quds-Brigaden – einer Spezialeinheit der Revolutionswächter – gestanden haben soll, zwei jüdische Lebensmittelhändler in Berlin ausspähen. All dies habe der Vorbereitung von Mord- und Brandanschlägen in Deutschland gedient.

Ali S. habe dann im Frühjahr 2025 gemäß seinem Auftrag in Berlin diverse Orte ausspioniert. Außerdem habe er nach Komplizen für zukünftige Anschläge gesucht und dafür spätestens im Mai 2025 Kontakt zu dem 52-jährigen Tawab M. aufgenommen.

Anklage durch Bundesanwaltschaft: Spionage für den Iran und „Agententätigkeit zu Sabotagezwecken“

Laut den Erkenntnissen der Ermittler hat Tawab M. sich bereit erklärt, eine Waffe zu beschaffen und einen Auftragskiller anzuheuern, der Volker Beck töten sollte. Doch dazu kam es nicht. Ali S. wurde am 26. Juni 2025 im dänischen Aarhus verhaftet und später nach Deutschland überstellt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem Spionage für den Iran und „Agententätigkeit zu Sabotagezwecken“ vor.

Auch Tawab M. wurde in Dänemark gefasst, ausgeliefert und in U-Haft genommen. Ihm wird versuchte Beteiligung an einem Mord zur Last gelegt. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Oberlandesgericht Hamburg.

Der erste Hinweis auf den mutmaßlichen Spion kam laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) von einem befreundeten Nachrichtendienst aus dem Ausland. Man habe mit mehreren ausländischen Diensten in der Sache kooperiert, sagte er nach der Festnahme im vergangenen Jahr. Der Iran hatte die Vorwürfe damals entschieden zurückgewiesen.

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Der Verteidiger von Ali S., der Hamburger Rechtsanwalt Shahryar Ebrahim-Nesbat, wollte sich gegenüber der MOPO nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten äußern. Die Konferenz der Europäischen Rabbiner forderte nach dem Bekanntwerden der Einzelheiten der Anklage ein entschiedeneres Vorgehen Europas gegen den Iran. „Sämtliche Finanzierungs-, Tarn- und Einflussstrukturen des iranischen Regimes in Europa müssen kompromisslos offengelegt und zerschlagen werden“, erklärte Generalsekretär Gady Gronich.