Sperrungen: Verdi ruft zum Streik auf – mit Folgen für den Elbtunnel

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Autobahn GmbH zum Warnstreik aufgerufen. Mit Folgen für den Elbtunnel: Je Richtung soll einer von drei Fahrstreifen gesperrt werden.

Damit ist die Hamburger Elbquerung von Montagabend an nur eingeschränkt befahrbar. Je Richtung wird einer von drei Fahrstreifen des Autobahntunnels geschlossen, wie die Autobahn GmbH bekannt gab. Die Teilsperrung, die die A7 betrifft, soll am Montag um 18 Uhr beginnen und nach 24 Stunden enden.

Verdi-Warnstreik: Elbtunnel nur eingeschränkt befahrbar

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Mitarbeiter der Autobahn GmbH und der Landesstraßenbauverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen, die die Autobahn GmbH und den öffentlichen Dienst der Länder betreffen.

Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Den Elbtunnel passieren nach Angaben der Autobahn GmbH täglich mehr als 120.000 Fahrzeuge. Annähernd ein Fünftel sind Lkw. (dpa)