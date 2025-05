Sperrungen in den Maiferien: Hier wird’s für S-Bahn-Pendler nervig

In den Maiferien müssen sich Hamburger:innen auf Einschränkungen im Nahverkehr einstellen – die S-Bahn sperrt eine zentrale Strecke ab der Innenstadt wegen Bauarbeiten.

Am S-Bahnhof Berliner Tor werden neue Kabel verlegt, in Billwerder-Moorfleet beginnen die Vorbereitungen für den Einbau eines Aufzugs – beide Maßnahmen gehören zu umfassenden Sanierungsarbeiten. Vom 23. Mai bis zum 1. Juni bleibt die Strecke der S2 deshalb in beiden Richtungen gesperrt.

S-Bahn richtet Schienenersatzverkehr ein

Trotzdem bleibt man mobil: Die S-Bahn setzt Ersatzbusse der Hochbahn ein. Sie halten am Berliner Tor an der Haltestelle Beim Strohhause; von dort fahren auch Direktbusse nach Bergedorf. Weitere Haltepunkte sind Rothenburgsort und Tiefstack – die Ersatzhaltestellen liegen jeweils in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe. In Bergedorf halten die Direktbusse im Bereich E.

Wegen des Ironman Hamburg am 1. Juni kommt es zu weiteren Änderungen im Busverkehr: Zwischen 6 und 18 Uhr entfallen die Haltestellen Rothenburgsort und Tiefstack. Eine Abfahrt am Berliner Tor über Beim Strohhause ist dann ebenfalls nicht möglich. Stattdessen halten die Busse an der Bürgerweide und fahren über die U-Bahn-Station Burgstraße. (mm)