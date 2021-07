Sperrungen, Umleitungen, Bauarbeiten: Das ist der Röhrenplan von Stellingen

Stellingen –

Die Bauarbeiten am neuen Lärmschutztunnel der A7 in Hamburg-Stellingen sind am Wochenende gut vorangekommen. Die Vollsperrung der A7 wird voraussichtlich wie geplant aufgehoben.

Wie ein Sprecher der Autobahn-Niederlassung Nord am Sonntag mitteilte, kann die A7 am Montag um 5 Uhr wieder befahren werden. Solange müssen Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Eidelstedt einer Umleitung folgen. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. „Die Verkehrslage ist außerordentlich ruhig”, sagte der Sprecher.

Lärmschutztunnel A7: Umbau für vierspurigen Verkehr

Nach der Fertigstellung der zweiten Röhre des fast 900 Meter langen Lärmschutzdeckels wird nun der gesamte Verkehr in die Westseite des Tunnels verlegt. Die im April 2019 eröffnete Oströhre soll bis zum 8. Februar für den vierspurigen Verkehr in Richtung Norden umgebaut werden. Bis dahin ist das Auffahren in Stellingen in Richtung Flensburg/Kiel nicht möglich. Nach einer weiteren Vollsperrung der A7 sollen dann die Autos durch beide Röhren rollen.

Die A23 (Heide-Hamburg) war am Wochenende in Richtung Süden bereits ab Halstenbek-Krupunder gesperrt. Der Hamburger Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer nutzte die A7-Vollsperrung, um Unfallschäden an der Brücke Halstenbeker Straße zu beseitigen. (dpa)