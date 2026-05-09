Spendenlauf für Kinderhospiz: In 24 Stunden 22 Runden um die Alster

Bereits im September letzten Jahres hatte Hobbyjogger Kristian Quiring einen erfolgreichen Spendenlauf für das Kinderhospiz Sternenbrücke organisiert. Vergangenes Jahr waren das Ziel noch 100 Kilometer, diesen Mai geht der Lauf in die nächste Runde und Quiring legt noch knapp 60 Kilometer darauf.

Die Plattform „betterplace“ ermöglicht, eigene Spendenprojekte zu starten und zu organisieren. Quiring hat diese genutzt und im letzten Jahr mit seiner Aktion „Run for hope – 100 km Alster-Ultra“ 2000 Euro für die Kinder des Hospiz‘ gesammelt. Damit wurde das Doppelte des eigentlich angesetzten Spendenziels von 1000 Euro erreicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum läuft ein Schüler 1120 Kilometer bis nach Hamburg

Dieses Jahr hat Quiring die Latte höher gesetzt und zielt auf eine erneute Spendensumme von 2000 Euro. „Ob wir’s schaffen – keine Ahnung. Aber es wird eine tolle Zeit mit tollen Menschen und einem großartigen Spendenziel!“, schreibt er im Vorstellungstext zu der Spendenaktion.

Hier kommen Sie zum Spendenaufruf: In 24h insgesamt 100 Meilen Alster-Ultra fürs Kinderhospiz!