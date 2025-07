So viel Leid für eine Familie: Vater stirbt bei Unfall – dann brennt ihre Wohnung

Am 13. Juni starb ein Motorradfahrer, als er auf der Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf in die Seite eines Opels fuhr. Zeugen versuchten, den Mann wiederzubeleben, später übernahm ein Notarzt. Dennoch verstarb der Mann vor Ort – und hinterließ eine fünfköpfige Familie. Und auf diese wartete direkt der nächste Schicksalsschlag.

Wenige Wochen nach dem Unfall, bei dem eine Frau und vier Kinder – davon drei im schulpflichtigen Alter – ihren Mann und Vater verloren, brannte die Wohnung der Familie in Rahlstedt in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli vollständig nieder. Fast alle Habseligkeiten wurden in dem Feuer vernichtet.

Auf „GoFundMe“ wurde daraufhin von Helfern aus dem schulischen Umfeld eines der Kinder eine Spendenaktion gestartet, die nach aktuellem Stand mehr als 17.000 Euro gesammelt hat. Sönke Schachtschneider, einer der Helfer, sagte der MOPO: „Die Familie saß zwei Tage nach dem Brand vor mir. Was für ein unverschuldeter Schicksalsschlag, der das Familienglück zerstört hat. Das geht mir sehr nah.“

Spendenaktion innerhalb von zwei Tagen fünfstellig

Er erzählt, dass der Elternrat der Schule die Idee mit dem Crowdfunding hatte. Dass die Aktion auf so viel finanzielle Hilfe stoßen würde, damit habe er nicht gerechnet. „Das hätte ich mir absolut nicht vorstellen können, dass so viel Geld zusammenkommt. Innerhalb von zwei Tagen waren wir bei einem fünfstelligen Betrag.“

Dennoch hofft er, dass noch mehr Leute spenden. Weil die Wohnung noch unbewohnbar ist, wohne die Familie derzeit in einem Airbnb, so der Helfer. Und das geht ordentlich aufs Geld. Auch in der Beschreibung der Spende auf GoFundMe steht: „Kleidung, Möbel, Schulmaterialien – alles muss neu angeschafft werden. Hinzu kommen Kosten für kurzfristige Unterbringung, Therapien und Lebensunterhalt, während staatliche Hilfe oder Versicherungsleistungen noch auf sich warten lassen.“

Die Spenden machen den Helfer sehr glücklich, aber „es reicht nicht, um ein zerstörtes Leben wieder aufzubauen.“