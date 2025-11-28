mopo plus logo
Geschenke in grün, rot und blau liegen auf dem Tisch in der Hauptkirche St.Petri.

Rund 300 Geschenke kommen am 25. November in der Hauptkirche St. Petri zusammen. Foto: Diakonie Hamburg

  • Hamburg-Altstadt

paidSpenden zu Weihnachten: Hamburger sammeln Geschenke für Obdachlose

Wie ist es, an Weihnachten keine Geschenke zu bekommen? Mehrere hundert obdachlose Menschen in Hamburg sollten diese Frage beantworten können. Während Weihnachtsmarktbesucher bei der Hauptkirche St. Petri von Stand zu Stand schlendern, bildet sich in der Kirche eine Schlange, die für diese Menschen sammelt. Dick eingepackt in Wintermäntel, reihen sich Hamburger hintereinander auf. Sie alle haben Geschenke dabei, für die, die sonst keine bekommen.


