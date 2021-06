Spenden mit Comic-Designs: Hamburger startet kreatives Projekt – und spendet Erlöse

Foto:

Personalisierte Comic-Porträts für den guten Zweck – zu Beginn der Corona-Krise beschloss der Hamburger Semjon Janzen, sein Hobby in ein kreatives soziales Projekt zu verwandeln: „Comic Portrait“. Er entwirft Comic-Figuren auf Grundlange von Fotos. Die Erlöse gehen in diesem Jahr zu 100 Prozent an die Hamburger Bahnhofsmission.

„Als die Corona-Zeit anfing, habe ich eine kreative Idee gesucht, um Menschen zu helfen“, sagt Semjon Janzen im Gespräch mit der MOPO. Die Comic-Designs hatte er vorher bereits gerne als Geschenke für Freunde und Familie entworfen.

Hamburger startet soziales Projekt „Comic Portrait“

„Ich habe dann als erstes bei der Bahnhofsmission angerufen, um mit denen zusammen zu arbeiten“, sagt Janzen. Mit seinem Projekt möchte er zum „kreativen Spenden“ aufrufen. Einen Gewinn zieht er aus seinem Projekt derzeit nicht. In diesem Jahr gehen die Spenden zu 100 Prozent an die Hamburger Bahnhofsmission, ab dem kommenden Jahr möchte er auch andere Einrichtungen, wie beispielsweise Hinz & Kunzt, unterstützen.

Für ein Porträt benötigt er ein bis zwei Wochen, da er diese neben seinem eigentlichen Job als Art Director erstellt. Wichtig sei ein frontales Porträtfoto, insgesamt können bis zu zehn Personen auf ein Bild. Auch Haustiere, Wunschtexte oder Hintergrundfarben können hinzugefügt beziehungsweise ausgewählt werden. Ein Porträt einer Einzelperson liegt bei einem Preis von 50 Euro, dieser steigt mit der Anzahl der Personen und Zusatzwünsche auf dem Porträt.

Das Endprodukt wird dann nicht in ausgedruckter, sondern digitaler Form über einen Downloadlink per Mail zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zum starren Porträt bietet Janzen die Möglichkeit, das Abbild in ein GIF umzuwandeln. GIF ist die Kurzform für Graphics Interchange Format (deutsch: Grafikaustausch-Format) und ist eine Animation eines Bildes. So könnte die Comic-Figur beispielsweise winken.

Sein erstes Ziel ist die 500-Euro-Marke. Bisher liegt er mit den ersten sieben Bestellungen, abzüglich der Verwaltungskosten der Verkaufsplattform „Etsy“, bei bereits knapp 400 Euro, die an die Bahnhofsmission gespendet werden können. „Ich würde gerne in diesem Jahr noch die 1000-Euro-Marke knacken“, sagt Janzen. Die achte Bestellung ist gerade eingegangen.