Ein Expeditionsschiff der besonderen Art besucht den Hamburger Hafen und dreht eine große Runde über die Elbe – doch der Luxus-Pott ist auf der Durchreise.

Die „Scenic Eclipse II“ ist zum ersten Mal in Hamburg. HamburgNews/NA

Sie ist 168 Meter lang, 21,5 Meter breit und beherbergt 114 Suiten, zwei Hubschrauber und ein Tauchboot – dieses Luxus-Expeditionsschiff ist momentan zu Besuch in Hamburg. Nachdem der Luxus-Pott am Montagabend eine Runde durch den Hafen drehte, wird er diesen am Dienstag schon wieder verlassen.

Die „Scenic Eclipse II“ der australischen Reederei „Scenic” erreichte am Montagabend den Hamburger Hafen – dort wurde sie feierlich empfangen. Auf dem Weg zu ihrem Liegeplatz am neuen Cruise Terminal HafenCity schipperte sie vorbei an Hafenkränen, den Landungsbrücken und der Elbphilharmonie. Am Tag zuvor hatte sie den belgischen Hafen Ostende verlassen.

Die „Scenic Eclipse II“ ist zum ersten Mal in Hamburg. Citynewstv Das Expeditionsschiff legte am Montagabend am neuen Cruise Terminal HafenCity an. HamburgNews/NA

Doch schon am Dienstag um 18 Uhr wird die „Scenic Eclipse II“ den Hamburger Hafen wieder verlassen. Die Verabschiedung dürfte spektakulär werden: Die Hamburger Feuerwehr verabschiedet die „Scenic Eclipse II“ mit einem Wasserfontänen-Gruß.

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Tauchgänge und Hubschrauberflüge in den Polarregionen

Eigentlich schippert der Kreuzer durch die Polarregionen, oft in schwer erreichbaren Regionen. Hamburg ist für das Expeditionsschiff nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Stockholm. Für den Luxus-Pott ist es der erste Hamburg-Besuch.

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Der Luxus-Pott wurde im Jahr 2023 erbaut und bietet Platz für 228 Passagiere. Neben den Gästen sind auch stets Naturforscher, Geologen und Meeresbiologen an Bord. Es gibt mehrere Gourmet-Restaurants, einen Butler-Service, einen Spa-Bereich und verschiedene Angebote für Expeditionsreisen – von Tauchgängen bis Hubschrauberflügen. (mp)



