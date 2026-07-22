Spektakulärer Neustart am Diebsteich: Teile per Helikopter eingeflogen

Seit Monaten wirkte die Baustelle für den neuen Fernbahnhof Diebsteich verwaist, dominiert von Pfützen und Unkraut. In den Sommerferien will die Bahn einen entscheidenden Schritt vorankommen.

Endlich tut sich was am Diebsteich! Mehrfach hat die Deutsche Bahn die Eröffnung des neuen Fernbahnhofs Hamburg-Altona am Diebsteich verschoben – zuletzt auf Ende 2029. In den Sommerferien sollen die Bauarbeiten nun spürbar vorankommen – jedenfalls in kleinen Schritten. Am Mittwoch kam sogar ein Helikopter zum Einsatz.

Da, wo normalerweise regelmäßig Regionalzüge gen Norden fahren, klettern derzeit Bauarbeiter in orangefarbenen Warnwesten herum. Während der Sommerferien hat die Deutsche Bahn den Abschnitt zwischen Altona und Pinneberg für den Regional- und Fernverkehr gesperrt. Lediglich die S-Bahnen fahren weiterhin.

Fernbahnhof Diebsteich: Neue Lichtsignale werden eingeflogen

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„Das ist heute ein wichtiger Meilenstein“, kündigt Maurice Scholten an. Er ist Gesamtprojektleiter der Deutschen Bahn für den Fernbahnhof am Diebsteich. Vor wenigen Tagen wurde das neue elektronische Stellwerk Altona endlich eingebaut. Damit lassen sich größere Bahnbereiche überwachen und steuern.

Maurice Scholten ist der Gesamtprojektleiter für den neuen Fernbahnhof am Diebsteich. DB InfraGO/Jonas Wresch

Am Mittwoch wurden die bisherigen Lichtsignale aus den 1960er Jahren ersetzt, die ebenfalls dringend erneuert werden mussten. Dazu kam extra ein Helikopter zum Einsatz, der die 31 neuen Signale an ihren jeweiligen Montageort flog. „Das ist günstiger und effizienter, als diese konventionell zu transportieren und einzusetzen“, erklärt Scholten.

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Arbeiten für den ersten Fernbahnsteig am Diebsteich können beginnen

Diese Arbeiten wirken auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär – sind aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die eigentlichen Arbeiten für den Fernbahnhof endlich weitergehen können. Mit dem Bau des ersten Fernbahnsteigs konnte bislang nicht begonnen werden, denn genau dort, wo dieser errichtet werden soll, fahren bislang die Regionalzüge.

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„Die Züge müssen wir auf eine neue Gleisanlage umlenken und dafür die Gleise umschwenken“, erklärt der Projektleiter. Diese Umleitung funktioniert wiederum nur, wenn das besagte neue Stellwerk inklusive Licht- und Signalmasten in Betrieb ist.

Schadstoffbelastete Brücke soll am Samstag gesprengt werden

Am Samstag soll dann auch endlich die Brücke in Langenfelde gesprengt werden. Die Eisenbahnbrücke in der Nähe des S-Bahnhofs Diebsteich verläuft genau über den Gleisen und stand den Bauarbeiten ebenfalls im Weg. Der Abriss sollte eigentlich schon längst passiert sein, erklärt der Projektleiter. „Bei einer Schadstoffprüfung wurden darin allerdings Asbest und Blei gefunden. Deshalb gelten für einen Abriss deutlich strengere rechtliche Vorgaben. Das hat unseren ursprünglichen Zeitplan durcheinander gebracht.“

Ist all das geschafft, kann es dann endlich mit den Hauptarbeiten für den ersten von drei Fernbahnsteigen losgehen. Scholten rechnet mit einer Bauzeit von einem bis eineinhalb Jahren. Währenddessen sollen ab dem 12. August die Regionalzüge wieder wie gewohnt in Richtung Kiel und Itzehoe rollen.

Bis Ende 2029 soll dann (voraussichtlich) der Fernverkehr von Altona an den Diebsteich verlegt werden. Laut der Deutschen Bahn können dort künftig 380 Züge pro Tag halten, 25 Prozent mehr als vorher. Spatenstich für den neuen Bahnhof war bereits im Sommer 2021, seitdem wurde dort allerdings nur der neue S-Bahnsteig nach viermaliger Verzögerung eröffnet.



