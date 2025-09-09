Spektakuläre Zombie-Performance: Michael-Jackson-Fans in Hamburg gesucht!

Das Kultvideo „Thriller“ des „King of Pop“ wird lebendig: Der Michael-Jackson-Fanclub „Malibu“ lässt zu Halloween Zombies durch den Hamburger Hauptbahnhof tanzen. Und sucht dafür tanz- und kostümfreudige Fans.

Am 31. Oktober um 12 Uhr wird die Wandelhalle im Hauptbahnhof zum Schauplatz der schaurigen Tanzaktion. Mit Unterstützung der Schüler:innen der Musicalschule Ahrensburg (MSA) sollen rund 150 Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Choreografie des Videos zum Michael-Jackson-Song „Thriller“ nachtanzen. Der Clip von 1983, der eine Horrorgeschichte erzählt, war seinerzeit das aufwändigste und teuerste Musikvideo aller Zeiten. Er gilt noch heute als Meilenstein.

Es sind noch Casting-Plätze zu vergeben. Gesucht werden Michael-Jackson-Fans ab 18 Jahren aus dem Raum Hamburg, die Lust haben, sich in einen Zombie zu verwandeln und ein paar Moves beizutragen. Tanzerfahrung ist von Vorteil, aber kein Muss.

„Es geht nicht darum, die Choreografie perfekt zu beherrschen. Viel wichtiger ist es, die Energie und Leidenschaft von ,Thriller‘ rüberzubringen“, betont Jacqueline C. Wendt, künstlerische Leiterin der Musicalschule Ahrensburg und Coach des Fan-Events.

Bewerbungen sind bis zum 19. September in Form eines kurzen Motivationsschreibens zusammen mit einem Foto per E-Mail an casting@mceshows.com möglich. Für die finale Entscheidung lädt die Jury die motiviertesten Teilnehmer:innen zu einem persönlichen Vor-Ort-Casting ein. Dort zeigen sie ihre besten Zombie-Moves, um die Juroren von sich zu überzeugen.

Die Gewinner:innen erwartet ein exklusives Erlebnis: virtuelle Tanzproben unter professioneller Anleitung und als Höhepunkt der Auftritt in der Wandelhalle. (mp)