Polarlichter über Hamburg: Spektakuläres Video zeigt Naturschauspiel

Der Himmel hat wieder geliefert! Nachdem uns in der Nacht zum Dienstag ein kräftiger Sonnensturm ein farbenprächtiges Lichtspektakel am Nachthimmel bescherte, konnten sich auch in der vergangenen Nacht Himmelsbeobachter über weitere Sichtungen freuen. Ein Leser fing die grünen und violetten Schleier in einem spektakulären Video ein.

Die ungewöhnlich starke geomagnetische Aktivität sorgt derzeit dafür, dass Polarlichter bis weit in mitteleuropäische Regionen sichtbar werden – ein seltenes Naturschauspiel, das sonst vor allem in nördlicheren Breiten vorkommt.

Unser Leser René Sievert konnte die tanzenden Nordlichter in einem Zeitraffer-Video über Blankenese einfangen und mit uns teilen. Die zarten, grünen und violetten Schleier am Himmel entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen aus einem Sonnensturm auf das Magnetfeld der Erde treffen und in der oberen Atmosphäre Licht aussenden – ein Effekt, der derzeit auch in Deutschland mehrfach beobachtet wurde.

Solche Polarlichtsichtungen sind besonders in Regionen mit klarer, dunkler Nacht und freier Sicht nach Norden gut zu beobachten. Insbesondere in den letzten Nächten meldeten Hobbyastronomen und Beobachter aus verschiedenen Bundesländern beeindruckende Eindrücke in sozialen Medien.