Hoch über dem Boden im Grünen flanieren, wo früher Züge drüberfuhren: Was es in New York und Paris bereits gibt, soll auch in Altona zur Realität werden – jedenfalls, wenn es nach Teilen der Bezirkspolitik geht. Seit Jahren wird diese Idee immer wieder diskutiert, zuletzt auch in Verbindung mit dem umstrittenen Abriss der Sternbrücke, deren Teil für den Bau einer „High Line“ verwendet werden sollen. Die bereits erstellten Visualisierungen sehen spektakulär aus. Doch wie realistisch ist die Umsetzung tatsächlich? Die zuständige Behörde tritt kräftig auf die Bremse.





