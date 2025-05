Spektakulär oder gaga? Dieses „Restaurant“ hängt an einem Kran

Die Höhenangst isst mit, wenn am 23. Mai in Hamburg das „Showdinner in the Sky“ serviert wird: Die Gäste sitzen auf einer Plattform, die von einem Kran auf dem Heiligengeistfeld in schwindelerregende 50 Meter Höhe gezogen wird.

Los geht es um 19.45 Uhr, zu dem Vier-Gänge-Menü gibt es noch Akrobatik-Showeinlagen – und natürlich den Ausblick auf Hamburg. Das Event von My Days, einer Firma, an der auch der Erlebnis-Gutschein-Händler Jochen Schweizer beteiligt ist, hat allerdings seinen Preis: 210 Euro kostet ein Ticket.

Anstoßen in 50 Metern Höhe: das „Showdinner in the Sky“ in Köln (Archivbild). mydays GmbH Anstoßen in 50 Metern Höhe: das „Showdinner in the Sky“ in Köln (Archivbild).

Showdinner in 50 Metern Höhe

Das Menü besteht aus Vorspeise, Amuse Bouche, Hauptgericht und Dessert – vegetarisch oder mit Fleisch buchbar. Im Preis enthalten sind Softdrinks, Bier, Wein und ein Welcome-Drink.

Außer dem einmalig stattfindenden Showdinner bietet der Veranstalter auch weitere Varianten seiner Gastronomie für Schwindelfreie an – ohne Programm. Und wer ohnehin nur das Hamburger Panorama aus luftiger Höhe genießen will: Ab dem 25. Juli dreht sich wieder das Riesenrad auf dem Hamburger Dom, das die Fahrgäste sogar auf 60 Meter Höhe bringt.