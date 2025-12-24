mopo plus logo
Kazim Abaci: Mann im Anzug vor Säulenhalle

Kazim Abaci (60) war bis zur letzten Bürgerschaftswahl integrationspolitischer Sprecher der SPD Foto: Florian Quandt

paidHamburger SPD-Mann: Als „Gastarbeiter“ ließen meine Eltern ihr Leben

Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien. Viele der „Gastarbeiter“ und ihre Kinder blieben. Kazim Abacis (60) Eltern starben infolge ihrer Arbeit in den Kap-Asbest-Werken – er stieg zum Bürgerschaftsabgeordneten auf.


