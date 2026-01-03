mopo plus logo
Ali Kazanci

Schwer in der Kritik: Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci aus Wilhelmsburg hat zu Silvester an einer islamistischen Feier teilgenommen - einer gezielten Gegenveranstaltung zur üblichen Silvesterparty. Rücktrittsforderungen werden laut - auch in seiner eigenen Partei. Foto: SPD

paidSPD-Abgeordneter feiert mit Islamisten: Parteifreunde fordern seinen Ausschluss

Das Jahr hat kaum begonnen, schon hat die Hamburger SPD ihren ersten handfesten Skandal. Denn am letzten Tag des alten Jahres feierte der prominente türkischstämmige SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci nicht etwa – wie die meisten Menschen hierzulande – Silvester und den Beginn des neuen Jahres. Nein, er zog es vor, an einer zweifelhaften islamistischen Veranstaltung als Ehrengast teilzunehmen. Rücktrittsforderungen liegen in der Luft.


