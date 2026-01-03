Das Jahr hat kaum begonnen, schon hat die Hamburger SPD ihren ersten handfesten Skandal. Denn am letzten Tag des alten Jahres feierte der prominente türkischstämmige SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Ali Kazanci nicht etwa – wie die meisten Menschen hierzulande – Silvester und den Beginn des neuen Jahres. Nein, er zog es vor, an einer zweifelhaften islamistischen Veranstaltung als Ehrengast teilzunehmen. Rücktrittsforderungen liegen in der Luft.





