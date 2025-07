Während Kinder in Kita und Schule spielend neue Kontakte knüpfen, tun sich viele Erwachsene damit schwer – besonders in Zeiten, in denen Chats echte Gespräche verdrängen. Eine Hamburgerin will das ändern – zumindest für Frauen: Für sie organisiert Kimberly Bülow regelmäßige Spaziergänge, Buchclubs und Dinners. Ihr Ziel: Echte Begegnungen statt digitaler Distanz schaffen.

