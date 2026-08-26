In Hamburg könnten drei Standorte des Bürgerservices geschlossen werden. Betroffen sind nach einem Bericht des NDR die Einrichtungen in Blankenese, Niendorf und Süderelbe.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bestätigte dem Sender entsprechende Überlegungen. Ob darüber hinaus weitere Standorte zur Diskussion stehen, ließ er offen.

Dressel bezeichnete die Pläne als mögliche „Angebotsveränderung“. Hintergrund seien die angespannte Haushaltslage und die wachsende Zahl städtischer Dienstleistungen, die mittlerweile online angeboten werden. Einen Rückzug aus den betroffenen Stadtteilen sieht der Senator darin nicht: Mobile Teams sollen künftig einen Teil der Aufgaben vor Ort übernehmen.

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Dennoch würde sich die bisherige Präsenz des Bürgerservices in den drei Stadtteilen verringern. Wie häufig und in welchem Umfang die mobilen Teams eingesetzt werden könnten, ist laut Dressel noch nicht geklärt.

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Eine endgültige Entscheidung ist nach Angaben des Finanzsenators noch nicht gefallen. Zunächst sollen die zuständigen Bezirksversammlungen beteiligt werden. Dies könnte noch vor den Hamburger Herbstferien geschehen.

Gewerkschaft Verdi übt Kritik

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Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die möglichen Standortschließungen scharf. André Kretschmar, Landesfachbereichsleiter bei Verdi Hamburg, spricht von „handfesten Kürzungsmaßnahmen“ statt der von Dressel angekündigten „Angebotsveränderungen“. Den Anwohnern müsse es weiterhin möglich sein, ihre Angelegenheiten verlässlich und wohnortnah zu erledigen. Zudem sei das Mitbestimmungsrecht der Beschäftigten durch den Personalrat nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Auch die zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Berit Ehmke fordert mehr Klarheit über die Pläne. Für die Beschäftigten müsse beantwortet werden, wie viele Mitarbeiter betroffen seien und was mit ihnen geschehe. Zugleich müsse geklärt werden, welche Auswirkungen die möglichen Schließungen auf die Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bürger hätten und welche Gründe hinter den Maßnahmen stünden. (vh/mp)