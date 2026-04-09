Veronika, der Lenz ist da! Wie der Spargel schießen überall in Hamburg die Verkaufsstände aus dem Boden. Die Preise für das Edelgemüse bislang: überraschend moderat für die ersten Tage der Saison – die Ernte 2026 verspricht üppig auszufallen. Lobbyist Fred Eickhorst vom Verband der Spargelbauern hat indes eine klare Forderung für seine Branche – es geht um den Mindestlohn.





