Frau will von Hamburg nach London fliegen – und landet in U-Haft

Diese Reise endete im Knast: Eine Spanierin ist am Hamburger Flughafen an der Ausreise gehindert und festgenommen worden. Statt nach London ging es in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis.

Wie die Bundespolizei mitteilte, war die 38-Jährige am Dienstag gegen 15.30 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüft worden. Die Fahndungsabfrage habe ergeben, dass die Frau seit Mitte Mai 2025 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gesucht wurde.

Der Tatvorwurf: vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Dafür war die Frau zu 90 Tagessätzen à jeweils 40 Euro verurteilt worden. Hinzu kamen Kosten in Höhe von 124,50 Euro. Alternativ standen 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl.

Die 38-jährige Spanierin habe die geforderten 3724,50 Euro nicht aufbringen können. Deshalb klickten die Handschellen: Die Frau wurde in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis gebracht. (mp)