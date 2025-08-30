Spätsommer in Hamburg: Sonne, Schauer – und Gewitter

Der Spätsommer zeigt sich in Hamburg von seiner wechselhaften Seite. Trotz Wolken, Schauern und Gewittern lässt sich auch die Sonne in den kommenden Tagen nicht lumpen. Während die Temperaturen tagsüber noch die 20-Grad-Marke knacken, wird es nachts deutlich frischer. Ist es an der Zeit, die Übergangsjacke aus dem Schrank zu kramen?

Der Samstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es schauern, oder sogar gewittern. Das Thermometer zeigt maximal 23 Grad. In der Nacht können Wolken den Blick auf die Sterne verdecken. Nachts kühlt es auf 10 bis 14 Grad ab.

Am Sonntag kommt die Sonne raus. Im Tagesverlauf ziehen jedoch von Westen Wolken und etwas Regen auf. Die Temperaturen steigen in der Hansestadt auf sommerliche 25 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Südwind bläst durch Hamburg. Nachts wird es nass, die Temperaturen sinken auf 16 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwimmbäder in Deutschland sind „Spiegel der Gesellschaft“

Die neue Woche und der neue Monat beginnen bewölkt. Regen, Schauer und Gewitter stehen auch auf dem Programm. Trotzdem sind Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad zu erwarten. Richtung Nacht klingen die Schauer ab, dafür zieht bei Tiefstwerten um die 13 Grad vereinzelt Nebel auf. (mp)