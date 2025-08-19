Spätsommer ade? In Hamburg steht der Wetterumschwung bevor

Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet am Dienstag ein überwiegend trockenes und warmes Wetter, bevor ab Mittwoch kühlere Luft und mehr Wolken von Norden einziehen.

In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt es am Dienstag überwiegend freundlich und warm, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals ziehen jedoch zeitweise dichtere Wolken auf. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Hamburg und im Raum Lauenburg bis zu 26 Grad erreicht. Der Wind weht schwach.

Wetterumschwung ab Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es meist trocken bei Tiefstwerten von etwa 13 bis zehn Grad im Binnenland. Am Mittwoch ist es zunächst bewölkt mit vereinzelt etwas Regen. Im Tagesverlauf lockert es von Norden her auf, bei Höchstwerten um 19 Grad an der Ostsee und etwa 22 Grad in Hamburg.

Nachts bleibt es ein wenig bewölkt. Im Binnenland kühlt es auf zehn bis sechs Grad ab.

Der Donnerstag zeigt sich zwischen Hamburg und Lübeck länger freundlich, während in anderen Landesteilen dichtere Wolken und vereinzelte Schauer auftreten können. Die Temperaturen erreichen in Hamburg maximal 21 Grad. (dpa/mp)