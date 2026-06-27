Wer das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Montagabend schaut, kommt auch nach dem späten Abpfiff noch mit Bus und Bahn nach Hause.

Zum WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Montag, den 29. Juni, verlängert die Hochbahn den Betrieb mehrerer U-Bahn-Linien bis etwa 3 Uhr in der Nacht auf Dienstag. Auch auf einer Nachtbuslinie gibt es zusätzliche Fahrten.

Das erweiterte Angebot gilt nach dem Anpfiff um 22.30 Uhr und dem entsprechend späten Spielende. Auf der U1 fahren die Züge im 20-Minuten-Takt zwischen Ochsenzoll und Volksdorf. Die U2 verkehrt ebenfalls alle 20 Minuten zwischen Niendorf Nord und Mümmelmannsberg.

Auf der U3 gilt zwischen Barmbek und Mundsburg ein 10-Minuten-Takt, zwischen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt fahren die Züge alle 20 Minuten. Die U4 wird nicht verlängert.

Anzeige

Deutschland-Spiel: Nachtlinie fährt im 15-Minuten-Takt

Auch das Busangebot wird ausgeweitet: Auf der Nachtbuslinie 613 setzt die Hochbahn zusätzliche Gelenkbusse ein, sodass dort ein 15-Minuten-Takt angeboten wird. Am Winterhuder Marktplatz besteht außerdem Anschluss an die Buslinie 25, über die Fahrgäste auch den Hamburger Westen erreichen können.

Anzeige

An der U3-Haltestelle Borgweg wird zusätzlich Sicherheitspersonal eingesetzt, um den Betrieb bei erhöhtem Fahrgastaufkommen zu steuern und Fahrgäste zu unterstützen. (rei)