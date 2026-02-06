Hier gibt’s nichts, was Sie brauchen: Trotzdem neue Filiale im Schanzenviertel

„Søstrene Grene” kommt ins Schanzenviertel: Im Frühjahr 2026 feiert die neue Filiale mit rotem Teppich und Live-Klassikmusik ihre Eröffnung.

Das neue Geschäft am Schulterblatt erstreckt sich über 199 Quadratmeter und orientiert sich an der Struktur einer Stadt: Breite Wege wirken wie Boulevards, schmale Gassen erinnern an verwinkelte Straßen. Hohe Regale ragen wie Wolkenkratzer empor, niedrigere wie Stadthäuser. Dazwischen liegen große Plätze.

„Søstrene Grene” zieht ins Schanzenviertel

Der Group-CEO Mikkel Grene beschreibt das Konzept als „kleine Auszeit vom oft hektischen Alltag” und ein „Erlebnis, das in Erinnerung bleibt”. Das Sortiment der dänischen Einzelhandelskette reicht von Wohnaccessoires und kleinen Möbeln über Bastel- und Hobbyartikel, Spielwaren, Küchenutensilien und Schreibwaren bis hin zu vielen kleinen Alltagsgegenständen.

Das könnte Sie auch interessieren: Beliebtes Musical verlässt Hamburg – neuer Standort schon gefunden

Die neue Filiale im Schanzenviertel ist die siebte in Hamburg – 2016 hatte Søstrene Grene sein erstes Geschäft in der Hansestadt eröffnet. Der genaue Öffnungstermin steht noch nicht fest. Neben der neuen Filiale im Schanzenviertel sollen in diesem Jahr fünf weitere in Deutschland öffnen: in Landshut, Sankt Augustin, Chemnitz und Mönchengladbach. (mp)