Sorten werden immer abstruser: So schmeckt Hamburgs neues Käse-Eis

Richtig gehört: Ein neues Käse-Eis sorgt derzeit für neugierige Blicke und eher vorsichtige Kostproben. Eklig oder lecker? Die MOPO hat mal probiert.

Passend zum Sommerstart hat der Käsehersteller Leerdammer gemeinsam mit der Hamburger Eis-Kette „Luicella’s Ice Cream“ eine ungewöhnliche Sorte herausgebracht. In insgesamt drei Filialen (Europapassage, Osterstraße und Westfield-Center) ist die neue Sorte noch bis Ende Juni erhältlich. Doch Achtung: Das Eis ist definitiv nicht für jeden Geschmack etwas.

Was direkt auffällt: Das Eis klingt nicht nur wild, es sieht auch bunt aus. Die Käse-Note wird durch kleine Cracker in der Creme erzeugt. Dazu gesellen sich Pistazien, Walnüsse und eine süße Feigensoße, die den Geschmack abrunden.

Käse-Eis: So schmeckt es

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Allerdings kommt das eigentliche Käsearoma etwas zu kurz. Der vollmundige und kräftige Geschmack der Leerdammer Käsesorten kommt in der Creme nicht ganz zur Geltung. Hardcore-Käse-Fans könnten also enttäuscht werden.

Trotz erster skeptischer Blicke trauen sich dann doch einige, das Eis zu probieren, heißt es von der Eis-Manufaktur. Zu verdanken ist dies vielleicht auch dem Probier-Prinzip von „Luicella’s“. Zu jedem gekauften Eis erhalten Kund:innen eine kleine Kostprobe einer anderen Sorte gratis dazu. Da kann man den Käse-Geschmack gegebenenfalls direkt wegspülen.

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Dass die Hamburger Eis-Profis von „Luicellas“ auf außergewöhnliche Kreationen setzen, ist an sich nichts Neues. Aber „außergewöhnlich“ meint hier dann meist doch eher „Salz-Karamell“ oder „Chai-Milchreis“. Auf die Idee mit der Käse-Sorte kam dann auch der Hersteller Leerdammer selbst. Auch wenn die Manufaktur schon in der Vergangenheit ein ähnliches Eis mit Birne und Gorgonzola kreiert hatte, war sie dieses Mal laut eigener Aussage skeptisch.

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Fazit: Für alle, die Lust auf eine kreative Sorte haben, ist das Eis eine klare Empfehlung. Man sollte der Kombination auf jeden Fall eine Chance geben. Wer eher krüsch ist bei der Kombi Käse und Süßes: Finger weg! Unsere Wertung: 7,5 von 10 Sternen.