In einer beschaulichen Spielstraße in Langenhorn gibt es Stress: Die Hamburger Energienetze wollen ein Hochspannungskabel unter die Erde verlegen – das passt den Anwohnern gar nicht. Sie befürchten unter anderem, dass Strahlungswerte überschritten werden und haben schon vor einem Jahr Einwände gegen das Verfahren erhoben. Doch jetzt wird plötzlich schon gebaggert, was die Anwohner noch stärker beunruhigt. Ist das erlaubt? Und ist die Sorge der Anwohner vor Strahlung begründet? Die MOPO war vor Ort und hat außerdem mit dem Unternehmen sowie der Umweltbehörde gesprochen.





