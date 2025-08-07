mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Spielstraße

Eine Interessengemeinschaft in Langenhorn kämpft gegen eine Stromtrasse in ihrer Straße. Foto: ann-christin busch

  • Langenhorn

paidSorge vor Strahlung: Anwohner kämpfen gegen Stromtrasse in Spielstraße

kommentar icon
arrow down

In einer beschaulichen Spielstraße in Langenhorn gibt es Stress: Die Hamburger Energienetze wollen ein Hochspannungskabel unter die Erde verlegen – das passt den Anwohnern gar nicht. Sie befürchten unter anderem, dass Strahlungswerte überschritten werden und haben schon vor einem Jahr Einwände gegen das Verfahren erhoben. Doch jetzt wird plötzlich schon gebaggert, was die Anwohner noch stärker beunruhigt. Ist das erlaubt? Und ist die Sorge der Anwohner vor Strahlung begründet? Die MOPO war vor Ort und hat außerdem mit dem Unternehmen sowie der Umweltbehörde gesprochen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test