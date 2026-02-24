mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Osterstraße

Die Baustelle an der Osterstraße bereitet den Organisatoren des Osterstraßenfests Sorgen (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

  • Eimsbüttel

paid„Tun unser Möglichstes”: Sorge ums Osterstraßenfest 2026 – Energiewerke reagieren

kommentar icon
arrow down

Kann das Osterstraßenfest 2026 stattfinden? Schon im vergangenen Jahr hatte eine Großbaustelle für eine Absage gesorgt, nun blicken die Organisatoren erneut besorgt auf die Bauarbeiten. Der Termin wurde bereits in den Spätsommer verschoben, doch frostige Witterungsverhältnisse haben die Baustellenbedingungen verschärft. Die Hamburger Energiewerke, zuständig für die Verlegung der Fernwärmeleitung, machen nun Hoffnung.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test