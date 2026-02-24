Kann das Osterstraßenfest 2026 stattfinden? Schon im vergangenen Jahr hatte eine Großbaustelle für eine Absage gesorgt, nun blicken die Organisatoren erneut besorgt auf die Bauarbeiten. Der Termin wurde bereits in den Spätsommer verschoben, doch frostige Witterungsverhältnisse haben die Baustellenbedingungen verschärft. Die Hamburger Energiewerke, zuständig für die Verlegung der Fernwärmeleitung, machen nun Hoffnung.





