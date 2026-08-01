Das aktuelle Freibad-Ranking für 2026 hat einen klaren Hamburger Gewinner – und den finden Sie im Norden.

Das Naturbad Kiwittsmoor in Langenhorn ist eins der beliebtesten Freibäder Hamburgs (Archivbild). imago/Lars Berg

Am Sonntag soll es in Hamburg 26 Grad warm werden – wo macht das Planschen im Freien am meisten Spaß? Das Vergleichsportal „Testberichte.de“ hat die Online-Bewertungen von mehr als 2000 Freibädern ausgewertet. Die MOPO stellt die besten in unserer Stadt vor.

In Hamburg ist der Sieger erneut das FKK-Sommerbad Volksdorf. Es hat 4,6 von 5 Sternen bekommen. Laut dem Portal gefiel den Gästen besonders der saubere Naturbadesee, die ruhige und gepflegte Anlage mit familienfreundlicher Atmosphäre sowie die große Fläche. Bereits 2024 wurde das Bad als bestes Freibad Hamburgs gewertet.

Kritik gab es für „unfreundliche Vereinsmitglieder“, die frühe Schließzeit (18 Uhr) und gelegentliche Probleme am Kiosk.

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Kinder bis zu sechs Jahren kosten keinen Eintritt. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren kostet der Eintritt 2,50 Euro und für Personen ab 16 Jahren fünf Euro.

Letzte Plätze für Freibäder in Hamburg – den Gästen ist es zu voll

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Auch das Naturbad Kiwittsmoor und das Poseidonbad haben mit 4,4 Sternen überdurchschnittlich abgeschnitten. Auf den letzten Plätzen (3,5 von 5 Sternen) für Hamburg landen das Sommerfreibad Osdorfer Born und das Freibad Dulsberg. Hier kritisieren die Besucher vor allem die starke Überfüllung der Bäder.

Die durchschnittliche Bewertung aller Freibäder habe bei 4,38 Sternen gelegen, so das Vergleichsportal. (esk)