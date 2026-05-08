Sonniges Wochenende: So wird das Wetter in Hamburg

Während es am Wochenende größtenteils schön bleibt, bringt die kommende Woche einiges an Schauern mit sich. Wer die freundlichen Tage noch genießen möchte, sollte also am Wochenende vor die Tür gehen.

Nach dem freundlichen und trockenen Freitag mit Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad bleibt es in der Nacht zum Samstag klar. Am Samstag selbst bleibt es trocken und überwiegend freundlich. Angekündigt ist ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. Aus dem Osten nähert sich zeitweise mäßiger Wind.

Wetter: Und so sieht’s am Sonntag in Hamburg aus

Am Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, und die Temperaturen sinken etwas, mit Höchsttemperaturen von 16 bis 20 Grad. Vereinzelt können Schauer auftreten, und kurze Gewitter sind nicht auszuschließen. Windig bleibt es im Norden.

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Während es in Süddeutschland sehr warm wird, bleibt es im Norden in der Nacht zu Montag mit Tiefstwerten um 9 Grad schon deutlich kühler. Zum Tagesstart beschert uns der Montag noch teils etwas Sonne, bis es später überwiegend stark bewölkt sein wird. Mit Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad starten wir deutlich kühler in die kommende Woche. Es ist mit Schauern und zeitweise starken Böen zu rechnen.