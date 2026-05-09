Sonniger Start ins Wochenende – dann wird es kalt und nass

Während auf der Elbe der Hafengeburtstag gefeiert wird, scheint am Samstag die Sonne über Hamburg. Der freundliche Wetter-Trend hält jedoch nicht lange an.

Nach einem sonnigen Start in den 837. Hamburger Hafengeburtstag am Freitag geht es auch am Samstag mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix weiter. Dabei werden 17 bis 20 Grad erwartet. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt, dabei bleibt es trocken bei Tiefstwerten um 9 Grad.

Hamburg: Wolken und Schauer erwartet

Tags darauf rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ebenfalls mit wechselnder Bewölkung mit Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Im restlichen Norden seien auch gelegentlich Schauer oder ein kurzes Gewitter nicht ausgeschlossen. Wolkenreich bleibt es auch in der Nacht zum Montag mit vereinzelten Schauern bei Tiefstwerten um 9 Grad.

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Die neue Woche startet zunächst freundlich, danach ziehen jedoch vielerorts vermehrt Wolken auf, die auch für Schauer sorgen können. Die Höchstwerte liegen am Montag bei 11 bis 14 Grad mit mäßigem bis frischem Wind aus Nordwest. In der Nacht lockert sich die Wolkendecke dann stellenweise etwas. Es wird mit 3 bis 5 Grad allerdings kühler. Am Dienstag folgen auf einige Auflockerungen dichte Wolken und etwas Regen bei maximal 11 bis 13 Grad. (mp)