Sommersonne pur: Hamburg erwartet Höchsttemperaturen von 26 Grad!

Am Dienstag erwartet uns in Hamburg und Schleswig-Holstein sommerliches Wetter. Im Bereich der Nordfriesischen Inseln werden wir mit einigen Wolken konfrontiert, während es ansonsten überwiegend sonnig und trocken bleibt. Auf Sylt können wir uns lediglich auf 14 Grad freuen, während in Kiel das Thermometer auf angenehme 23 Grad steigt. Am wärmsten wird es in Hamburg, wo wir mit bis zu 26 Grad rechnen können. Der Wind wird schwach sein, aber an der Nordsee etwas mäßiger bis frischer aus nordwestlichen Richtungen wehen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es teilweise bewölkt, vor allem südlich des Kanals klart es jedoch oft auf. Lokal kann sich auch Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 6 und 9 Grad, auf den Inseln um die 11 Grad. Der Wind wird schwach sein, aber an der Nordsee teilweise mäßig aus nordwestlichen Richtungen wehen.

Hamburg: So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch erwartet uns zunächst eine wolkige Wetterlage im Nordwesten, während es ansonsten überwiegend heiter und trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen angenehme 15 Grad auf Sylt und bis zu 25 Grad in Lauenburg. Der Wind wird schwach bis mäßig aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen wehen.

In der Nacht zum Donnerstag können wir uns auf eine Mischung aus Wolken und klarem Himmel freuen. Das Wetter bleibt trocken, und vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 6 und 10 Grad, auf den Inseln zwischen 10 und 12 Grad. Der Wind wird schwach aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen wehen.

Hamburg: So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag starten wir mit teils noch wolkigem Wetter im Norden, während es sonst heiter und trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf angenehme 22 Grad in Flensburg bis hin zu 27 Grad in Lauenburg. An der Westküste können wir uns auf etwa 19 Grad freuen. Der Wind wird schwach sein, an der Nordsee teilweise mäßig aus nordwestlichen bis nördlichen Richtungen wehen.

In der Nacht zum Freitag wird es in Nordfriesland vereinzelt wolkig sein, während es ansonsten oft klar bleibt. Lokal können sich auch Nebelfelder bilden. Die Temperaturen gehen auf Werte zwischen 7 und 12 Grad zurück. Der Wind wird schwach sein, aber an der Nordsee gebietsweise mäßig aus nördlichen Richtungen wehen.

Hamburg: So wird das Wetter am Freitag

Am Freitag erwartet uns neben einigen lockeren Wolken vor allem viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad in Nordfriesland und 27 Grad in den südöstlichen Landesteilen. Der Wind wird meist schwach aus nordöstlichen Richtungen wehen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es gering bewölkt, und die Temperaturen kühlen auf 11 bis 14 Grad ab. Es wird kaum eine Veränderung beim Wind geben.

Quelle: Deutscher Wetterdienst