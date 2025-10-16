Sonnig, warm, exotisch: Neue Direktverbindung ab Hamburg in beliebtes Reiseland

Ab dem nächsten Jahr geht’s von Hamburg aus wieder direkt in den Orient: Die britische Airline Easyjet nimmt Marrakesch in ihren Flugplan auf – erstmals seit 2020 ist die Stadt in Marokko damit wieder direkt erreichbar.

Ab dem 1. Mai 2026 startet zweimal pro Woche vom Flughafen Hamburg eine Maschine in die farbenfrohe Wüstenmetropole, jeweils dienstags und freitags. „Marrakesch ist ein faszinierendes Reiseziel – mit Tradition, Trubel und mildem Klima“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport. Besonders im Frühling und Herbst sei die Stadt ein ideales Ziel für Sonne, Kultur und orientalisches Flair.

Das könnte Sie auch interessieren: Billig-Airline streicht Angebot am Hamburger Flughafen drastisch zusammen

Die Flüge sind ab sofort buchbar – über die Easyjet-App, die Website oder im Reisebüro. (rei)