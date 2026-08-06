Wieder einmal Sonnenfinsternis in Hamburg! Wer das Himmelsspektakel am 12. August beobachten möchte, muss sich vorbereiten: Wo bekommt man in Hamburg Schutzbrillen?

Bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis ist es wichtig, Schutzbrillen zu tragen, weil die Strahlungen so extrem sind. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Clara Margais

Am 12. August ist über Hamburg eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt sie nach Angaben des Planetariums zu rund 85 Prozent. In Hamburg beginnt das Himmelsspektakel gegen 19.10 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Die maximale Verdeckung wird gegen 20.07 Uhr erreicht.

Wer die Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte seine Augen unbedingt schützen. Eine normale Sonnenbrille reicht dafür nicht aus. Sicheren Schutz bieten ausschließlich spezielle Sonnenfinsternis-Brillen oder Teleskope mit geeignetem Sonnenfilter. Wo es die Schutzbrillen in Hamburg gibt:

Sonnenfinsternis-Brillen: Wo man sie in Hamburg kaufen kann

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Im Planetarium im Stadtpark (Linnering 1) werden Sonnenfinsternis-Brillen verkauft. Vor Ort kostet eine Brille drei Euro, im Onlineshop 3,50 Euro zuzüglich Versand. Außerdem überträgt das Planetarium die Sonnenfinsternis ab 19.45 Uhr live aus Spanien. Dort ist eine vollständige Sonnenfinsternis zu sehen.

Alternativ gibt es die Schutzbrillen auch bei MediaMarkt. Dort werden Modelle der Marke Bresser im Fünferpack für rund 19 Euro angeboten. Vergleichbare Brillen sind unter anderem von Buki und Omegon erhältlich. Da die Bestände in den Hamburger Filialen begrenzt sind und Lieferungen bis zu einer Woche dauern können, empfiehlt sich eine frühzeitige Bestellung.

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Wichtig ist, dass die Brillen ein CE-Kennzeichen tragen und der Sicherheitsnorm DIN EN ISO 12312-2:2015 entsprechen. Nur dann bieten sie ausreichenden Schutz beim Blick in die Sonne. (js)





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