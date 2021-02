Sonne und Dauerfrost: Am Wochenende aufs Eis? Auf gar keinen Fall!

Strahlend blauer Himmel, Temperaturen unter Null und eine Eisschicht auf der Alster: Da lockt ein Spaziergang auf dem Gewässer – doch bisher war die Eisschicht nicht dick genug und das Betreten der Fläche damit lebensgefährlich.

Die Wetterprognose für einen ausgedehnten Spaziergang am Wochenende sind optimal: Schon am Freitag ist es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig bei Höchsttemperaturen bis zu -3 Grad, in der Nacht kühlt es dann deutlich runter auf bis zu -18 Grad.

Wetter in Hamburg: Dürfen wir am Wochenende auf die Alster?

Ähnlich sind die Aussichten für Samstag: Bei Temperaturen zwischen 0 und -3 Grad werden in Hamburg viel Sonne und schwacher Wind erwartet. Am Sonntag kann es laut DWD im östlichen Schleswig-Holstein und im Hamburger Raum Nebel- und Hochnebelfelder mit Glättegefahr geben. Der Himmel klart über den Tag allerdings wieder auf, die Temperaturen bleiben tagsüber bei -1 Grad.

Doch noch reicht das trockene, kalte Wetter nicht aus, um sich aufs Alstereis zu wagen. „Das Eis ist höchstens vier bis fünf Zentimeter dick“, sagte Björn Marzahn, Sprecher der Umweltbehörde, am Mittwoch der „SHZ“. Für eine Freigabe der Eisfläche müssten es allerdings 20 Zentimeter sein – und zwar durchgängig.



Für die zugefrorene Alster brauchen wir 20 Tage Dauerfrost

Wer durchrechnet stellt fest, dass es dazu noch einige weitere Tage Dauerfrost braucht: „Als Faustregel gilt: Bei 10 Grad minus nachts und Frost auch tagsüber wächst das Eis um etwa einen Zentimeter pro Tag. Wir bräuchten also 20 Dauerfrosttage hintereinander mit sehr kalten Nächten“, so der Behördensprecher weiter.



Die Umweltbehörde führt Eismessungen durch, sobald sich durch länger andauernden, starken Frost Eis auf der Außenalster bildet. Selbst wenn das Eis am Freitag also schon bis zu sieben Zentimeter dick ist, fehlen immer noch 13. Vorerst müssen sich die Hamburger also noch gedulden – und stattdessen lieber um die Alster als oben drauf spazieren. (mhö)