Sonne satt und Bibbernächte: So wird das Wetter in Hamburg

Nach einem sonnigen Wochenstart weckt auch die Wettervorhersage für die kommenden Tage Frühlingsgefühle: Hamburg kann sich auf viele Sonnenstunden und immer mildere Temperaturen freuen – ideal für Spaziergänge um die Alster oder einen Park-Ausflug. Nur nachts bleibt es teils noch frostig.

Nach einem sonnigen Dienstag bleibt es auch in der Nacht zum Mittwoch meist klar. Lokal ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) flacher Bodennebel möglich, dabei gibt es leichten Frost bei etwa minus 2 Grad. Der Mittwoch startet mit Hochnebel, dann wird es aber wieder heiter bis sonnig bei bis zu 12 Grad in Hamburg. Wie schon in der Nacht zuvor bleibt es nachts klar, aber frostig. Bis zu minus 3 Grad werden erwartet.

Auch der Donnerstag bringt reichlich Sonnenschein nach etwas Nebel am Morgen. Die Temperaturen klettern dabei auf bis zu 14 Grad in Hamburg, dazu weht eine schwache Brise. Nachts bleibt es vielfach klar bei einem Grad in Hamburg. Der Freitag zeigt: Der Frühling zeigt sich auch bis zum Wochenende von seiner besten Seite. Nur vereinzelte Wolkenfelder ziehen durch, ansonsten lässt die Sonne die Temperaturen in Hamburg auf bis zu 16 Grad steigen. (mp)