Sonne satt! So wird das Wetter in Hamburg

Hamburger dürfen sich auf wahres Sommerwetter freuen: reichlich Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Nur vereinzelt soll es Tropfen oder leichte Gewitter geben.

Am Dienstag ziehen teilweise dichte Wolkenfelder über den sonst blauen Himmel über Hamburg, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages könnte es auch etwas tröpfeln. Das trübt das Sommerfeeling jedoch nicht: Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad. Dazu bläst eine schwache Brise durch die Stadt.

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf etwa 25 Grad. Einzelne Wolken bedecken den Nachthimmel, nass wird es kaum.

Mittwoch sonnig und trocken

Der Mittwoch zeigt sich laut DWD sonnig und trocken. Entlang der Elbe klettert das Thermometer auf 33 Grad. Dazu weht eine laue Brise.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist klar – gute Chancen, die Sterne zu sehen. Erst in den Morgenstunden ziehen von Südwesten her einige Wolken auf. Vereinzelt kann es in Hamburg auch nieseln. Die Temperaturen sinken auf etwa 17 Grad.

Donnerstag Höchstwerte von 33 Grad

Auch am Donnerstag hält sich dem DWD zufolge die Hitze: Bei Höchstwerten von 33 Grad kann es entlang der Elbe aber auch schauern oder sogar gewittern. Ansonsten zeigt sich der Donnerstag von seiner heiteren Seite. Die Nacht zum Freitag sieht ähnlich aus: Teilweise Wolken, Schauer und Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Trecker, TV-Stars und viel Grün: 20 Sommertipps für Hamburgs unterschätzten Osten

Zum Start ins Wochenende bringt der Freitag einen Sonne-Wolken-Mix. Von Nordosten können einzelne Schauer aufziehen – meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 25 und 30 Grad – etwas kühler als noch in der Wochenmitte.

In der Nacht zum Samstag dominieren Wolken bei Temperaturen um die 13 Grad. Größtenteils bleibt es auch in der Nacht trocken. (mp)