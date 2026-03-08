Sonne satt – doch dann ändert sich das Wetter in Hamburg

Montag noch Sonne satt – dann rollt aus Westen das Wolkenband an: Während der Wochenstart sonnig und fast schon warm wird, wird sich das Wetter im Norden ab Dienstag verändern.

Der Start in die Woche im Norden wird sonnig – dann zieht der Himmel aber wieder zu. Auf eine Woche mit milden Temperaturen und Sonnenschein in Schleswig-Holstein und Hamburg folgen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken, niedrigere Temperaturen und vereinzelt sogar Regenschauer. Sonntag und Montag werde es aber noch „sonnig und heiter“.

Mildes Wetter ist ab Dienstag vorbei

Der Montag soll nicht nur mild, sondern fast schon warm werden. Während im Binnenland Schleswig-Holsteins Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erreicht werden, können die Menschen in Hamburg sich sogar auf 18 Grad freuen. In der Nacht zu Dienstag wird es dann allerdings wieder frisch. Ein Meteorologe des DWD teilte mit, dass es in der Nacht bei Temperaturen zwischen null und zwei Grad bleiben soll.

Ab Dienstag wird sich die Sonne dann etwas seltener zeigen. Dann kommen laut DWD deutlich mehr Wolken aus dem Westen, was zu Nebel und gedämpften Temperaturen führen kann. Bis zum Freitag sollen tagsüber die Höchsttemperaturen um zehn Grad schwanken. Etwas kühler werde es an den Küsten.

Mit den Wolken steige auch die Wahrscheinlichkeit für Regen. „Ab Mittwoch wird das Wetter deutlich unbeständiger“, warnt der DWD-Meteorologe. Allerdings gäbe es ab Mittwochnacht kein Frostrisiko mehr. Stattdessen müsse morgens aber auf Nebel geachtet werden. (dpa/mp)