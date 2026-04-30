Sonne garantiert: Flughafen Hamburg mit neuer Verbindung in den Süden

Griechenland ist eines der beliebtesten Reiseländer der Deutschen. Vor allem in den Sommermonaten zieht es Urlauber auf die griechischen Inseln. Aber auch das Festland hat einiges zu bieten: Die Fluggesellschaft Condor steuert mit Kalamata ein neues Ziel an.

Zum Start der Sommersaison fliegt die Fluggesellschaft Condor auf die griechische Halbinsel Peloponnes: Ab dem 1. Mai können Urlauber von Hamburg aus per Direktflug nach Kalamata reisen.

Kalamata neues Reiseziel am Flughafen Hamburg

„Griechenland zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen ab Hamburg. Umso mehr freut es uns, dass Condor ihr Angebot nun um ein weiteres attraktives Ziel auf der Peloponnes erweitert und unseren Gästen damit noch mehr Auswahl für ihre Sommerurlaubsplanung bietet“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Das könnte Sie auch interessieren: Wale? Gibt es auch auf Sylt!

Die Hafenstadt Kalamata gilt als Tor zur Peloponnes und Ausgangspunkt für kulturell Interessierte und Aktivurlauber. Zunächst ist ein Flug pro Woche geplant. Ab Juli soll das Angebot dann auf zwei Flüge erhöht werden. Die Flugzeit beträgt rund drei Stunden. (kla)

