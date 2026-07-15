Sommerwetter in Hamburg: Und wann gibt's wieder Regen?

Nach dem sonnigen und heißen Mittwoch wird das Wetter in Hamburg unbeständiger. Schon am Donnerstag steigt das Gewitterrisiko – zum Wochenende kühlt es deutlich ab.

Nach einem sommerlich heißen Mittwoch müssen sich die Hamburger auf einen Wetterumschwung einstellen. Der Donnerstag startet zwar noch freundlich und mit Temperaturen bis 27 Grad, im Laufe des Tages ziehen aber immer mehr Wolken auf. Ab dem Nachmittag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor örtlich kräftigen Gewittern. Möglich sind Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h. Lokal sind auch noch höhere Regenmengen nicht ausgeschlossen.

Auch am Freitag bleibt das Wetter wechselhaft. Im Tagesverlauf nehmen Schauer und Gewitter erneut zu, bevor am Samstag kühlere Luft nach Hamburg strömt. Dann werden nur noch 18 bis 22 Grad erreicht, dazu bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. (rei)