Sommerfest im Rathaus: Hamburg dankt seinen Ehrenamtlichen

1600 Gäste aus Politik und Gesellschaft trafen sich am Dienstag im Innenhof des Hamburger Rathauses. Zum 28. Mal fand das Parlamentarische Sommerfest statt und zum ersten Mal in der neuen Legislatur. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) begrüßte daher auch viele neue Gesichter und bedankte sich bei allen, die Hamburgs Demokratie am Laufen halten.

Zu Beginn der Veranstaltung erinnerte die Bürgerschaftspräsidentin daran, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie ist: „Dieses Jahr wurde vor dem Hintergrund der Bürgerschaftswahlen in Hamburg intensiv über die Zukunft der Demokratie diskutiert. Seit dem Beginn der 23. Wahlperiode im März ringen die Fraktionen wieder um die besten Lösungen und begleiten kritisch die Arbeit des Senats“, sagte Veit.

Auf das zivilgesellschaftliche Engagement könne man nicht verzichten, So biete das Parlamentarische Sommerfest eine gute Plattform, um das Fundament der Demokratie gemeinsam zu stärken.

Neben Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur sind in diesem Jahr auch zahlreiche Wahlhelfer:innen aus allen Bezirken sowie Partner:innen der Wahlmotivationskampagne eingeladen, um ihr Engagement für die Demokratie zu feiern. „Wir wollen einen Anlass bieten, bei dem Politiker:innen mit engagierten Menschen aus der ganzen Stadt zusammentreffen können – vor allem auch mit ganz vielen Ehrenamtlichen, die sich für unsere Stadt, für den Zusammenhalt, für das Gemeinwesen einsetzen“, ergänzte Carola Veit. (mp)