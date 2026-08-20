Mehr als 274.000 Kinder und Jugendliche starten in Hamburg ins neue Schuljahr – so viele wie seit 45 Jahren nicht mehr. Was steckt hinter dem Rekord?

Nach sechs Wochen Sommerferien starten Hamburgs Kinder und Jugendliche heute ins neue Schuljahr. Die Zahl der Schüler stellt einen jahrzehntealten Rekord ein.

Insgesamt werden an den staatlichen und privaten Schulen 274.420 Schülerinnen und Schüler erwartet, wie Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) erklärte. Das seien 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie seit 45 Jahren nicht mehr. Hinzu kommen etwa 45.500 Jugendliche an einer der 29 Berufsschulen.

Mehr als 250.000 Kinder und Jugendliche an staatlichen Schulen

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Allein an den staatlichen Schulen seien es 254.420 Kinder und Jugendliche – 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Während an den Grundschulen 0,1 Prozent weniger Schüler erwartet würden, gehe die Behörde bei den weiterführenden Schulen von einem Plus von zwei Prozent aus.

Einzig die etwa 19.000 Erstklässler und die etwa 17.400 Fünftklässler haben noch ein paar Tage länger frei. So finden die feierliche Einschulung der Erstklässler an den meisten Grundschulen am Dienstag und der Start der Fünftklässler an einer weiterführenden Schule am Montag statt.

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Über 16.000 Vollzeitstellen für Lehrkräfte an 471 Schulen

Die Zahl der Vollzeitstellen für Lehrkräfte an den 471 Hamburger Schulen bezifferte die Schulbehörde auf 16.166. Die meisten entfallen mit 5970 auf die Stadtteilschulen, gefolgt von den Grundschulen mit 5329 und den Gymnasien mit 4013. An den Sonderschulen gebe es 854 Vollzeitstellen. Daneben gebe es 2566 Stellen für das pädagogisch-therapeutische Fachpersonal.

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Seit dem 1. August gibt es an den Grundschulen bundesweit einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung, die in Hamburg bereits seit 2012 etabliert ist und für alle Kinder bis 14 Jahre gilt. Inzwischen nähmen an ihr fast 92 Prozent aller Grundschülerinnen und -schüler teil. Bei der Ferienbetreuung, die bis zu acht Wochen pro Schuljahr genutzt werden könne, seien es rund 51 Prozent. (dpa/mp)