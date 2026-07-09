Ferien und Langeweile? Nicht in Hamburg – hier gibt es jede Menge günstige Aktivitäten für Groß und Klein.

Endlich sind Sommerferien. Vom 9. Juli bis zum 19. August heißt es wieder: Sommer, Sonne und jede Menge Freizeit. Und damit niemandem langweilig wird, bietet der Hamburger Ferienpass verschiedene Aktivitäten in der ganzen Stadt an. Die MOPO hat sich einige der Veranstaltungen genauer angeschaut, die man auch mit einem kleinen Geldbeutel besuchen kann.

Eimsbüttel

Armbänder basteln

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Die Bücherhalle Niendorf wird während der Sommerferien zum Bastelparadies. Hier können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gemeinsam Armbänder, Ketten und Schlüsselanhänger gestalten. Das Angebot ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Adresse: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41, 22459 Hamburg

Termine: Dienstag, 14.07.2026 | 14 bis 15 Uhr

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K-Pop-Vormittag

K-Pop-Veranstaltung der Bücherhalle Niendorf. (Symbolbild) Bücherhalle Niendorf

Alle K-Pop-Fans werden in der Bücherhalle Niendorf fündig. Es gibt verschiedene kreative DIY-Stationen rund um K-Pop-Stars, an denen Schlüsselanhänger, Fotokarten und Standees gebastelt werden. Wer außerdem die bekannten Choreografien lernen möchte, kann ab 12 Uhr von professionellen Tänzer:innen die neuesten Moves lernen. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich (per E-Mail an niendorf@buecherhallen.de oder telefonisch unter 040 42 606 2840).

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Adresse: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41, 22459 Hamburg

Termine: Dienstag, 21.07.2026 | 11 bis 13 Uhr

Hamburg-Mitte

Gamezone – Switch spielen in der Bücherhalle Billstedt

Gaming- und Technikangebot der Bücherhalle Billstedt. Bücherhalle Billstedt

Wer in den Ferien Lust auf Gaming hat, kann in der Bücherhalle Billstedt seine Skills unter Beweis stellen. Einmal im Monat wird hier zum gemeinsamen Zocken auf der großen Leinwand eingeladen. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist ebenfalls nicht nötig.

Adresse: Bücherhalle Billstedt, Möllner Landstraße 31, 22111 Hamburg

Termine: Freitag, 31.07.2026 | 15 bis 17 Uhr

Kinder-Familienführung durch das Hamburger Rathaus

Rathausführung für Groß und Klein. (Archivbild) Hamburgische Bürgerschaft

In den Sommerferien finden kindgerechte sowie interaktive Führungen durch das Hamburger Rathaus statt. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen fünf und dreizehn Jahren. Die Führungen sind kostenlos und finden auf Deutsch statt. Eine Anmeldung ist dabei nicht erforderlich.

Adresse: Hamburgische Bürgerschaft, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg

Termine:

Dienstag, 14.07.2026 | 10 bis 15.30 Uhr

Mittwoch, 22.07.2026 | 10 bis 15.30 Uhr

Donnerstag, 06.08.2026 | 10 bis 15.30 Uhr

Dienstag, 18.08.2026 | 10 bis 15.30 Uhr

Kinderstadt Hamburg 2026

Das Kulturstadt-Projekt zeigt Kindern, wie Demokratie geht. (Illustration) bueroklass.eu

Bei der „Kinderstadt Hamburg” können Kinder und Jugendliche eine eigene Stadt nach ihren Vorstellungen planen, bauen und gestalten. Durch das pädagogische Angebot der Patriotischen Gesellschaft wird Kindern von sieben bis fünfzehn Jahren spielerisch Demokratieverständnis vermittelt. Die Teilnahme, inklusive vegetarischem Mittagessen, ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Adresse: Baakenhöft, 20457 Hamburg (HafenCity)

Termine: Montag, 13.07.2026 bis Freitag, 24.07.2026 | tgl. 9 bis 15 Uhr

Riesenfiguren bauen mit Lehm für Groß und Klein

Lehmbau-Aktion „Bauen mit Lehm für Groß und Klein” des „Bunte Kuh e.V.” (Archivbild) Bunte Kuh e.V.

Gemeinsam können Kinder und Erwachsene bis zu vier Meter hohe, fantasievolle Figuren aus Lehm bauen. Wer lieber klein anfangen möchte, kann auch kleinere Figuren am Tisch gestalten. Die Kunstwerke werden anschließend in einer Ausstellung vom 14. bis zum 20. September präsentiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen ab vier Personen erforderlich (telefonisch unter 040 39 90 54 31).

Adresse: Bunte Kuh e. V. / vor der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2, 21109 Hamburg

Termine:

Mittwoch, 12.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Donnerstag, 13.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Freitag, 14.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Samstag, 15.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Dienstag, 18.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Mittwoch, 19.08.2026 | 09.30 bis 17 Uhr

Tanztheater-Workshop

Der Tanztheater-Workshop im Kulturladen in St. Georg. (Archivbild) Kulturladen St. Georg e.V.

Der Kulturladen in St. Georg bietet einen einwöchigen, kostenlosen Workshop für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an. Hierbei entwickelt die Kinder selbst eine Geschichte, die schauspielerisch und tänzerisch umgesetzt wird. Nach den Proben findet eine Aufführung vor Eltern und Angehörigen statt. Eine Anmeldung für den Workshop ist erforderlich.

Adresse: Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg

Termine: Montag, 13.07.2026 bis Freitag, 17.07.2026 | tgl. 10 bis 14 Uhr

Hamburg-Nord

Eigene Stop-Motion-Filme produzieren

Eigene Stop-Motion-Fime produzieren beim Jugendmusikzentrum Trockendock. (Archivbild) MedienDock @ Trockendock

Hier werden Kinder zu Filmregisseur:innen. Ob Malen, Basteln oder mit selbst mitgebrachten Gegenständen: Mit Tablets werden Figuren zum Leben erweckt. Das Angebot richtet sich an Kinder von acht bis dreizehn Jahren und ist kostenlos. Eine Anmeldung mit Name und Alter des Kindes an christina.metzler@trockendock-hamburg.de ist erforderlich.

Adresse: Jugendmusikzentrum Trockendock, Elsastraße 41, 22083 Hamburg

Termine: Donnerstag, 23.07.2026 | 13 bis 15.30 Uhr

Judo-Schnuppertraining für Kinder

Judo-Schnuppertraining beim Budocentrum der Sportvereinigung Polizei Hamburg. (Archivbild) Budocentrum SV Polizei Hamburg

Das Budocentrum der Sportvereinigung Polizei Hamburg bietet für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren erste Einblicke in den Kampfsport an. Neben Judo können auch Sportarten wie Kickboxen, Karate und Ju-Jutsu ausprobiert werden. Das Schnuppertraining ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an office@budocentrum.de ist erwünscht.

Adresse: Budocentrum der SV Polizei Hamburg, Carl-Cohn-Straße 41, 22297 Hamburg

Termine:

Dienstag, 28.07.2026 | 16 bis 17.30 Uhr

Dienstag, 04.08.2026 | 16 bis 17.30 Uhr

Dienstag, 11.08.2026 | 16 bis 17.30 Uhr

Dienstag, 18.08.2026 | 16 bis 17.30 Uhr

Hamburg-Harburg

Abenteuer Archäologie: Das Archäologische Museum Hamburg

Spielerisch die Welt der Archäologie entdecken – beim Archäologischen Museum Hamburg. (Archivbild) Archäologisches Museum Hamburg

Spielerisch die Welt der Archäologie entdecken: Im Archäologischen Museum Hamburg können Kinder den spannenden Fragen der Menschheitsgeschichte auf den Grund gehen. Probiert euch selbst aus und werdet aktiv. Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Jüngere Kinder sollten von einer Aufsichtsperson begleitet werden.

Adresse: Archäologisches Museum Hamburg, Museumsplatz 2, 21073 Hamburg

Termine: Donnerstag, 09.07.2026 bis Mittwoch, 19.08.2026 | 10 bis 17 Uhr

Hobby Horsing im Harburger Stadtpark

Hobby-Horsing im Park. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Carla Benkö

Ob ihr ein eigenes Holzpferd mitbringt oder euch vor Ort eins ausleiht – beim Hobby Horsing galoppiert ihr gemeinsam durch den Harburger Stadtpark. Bewegung, Kreativität und Spaß sind garantiert. Das Mitmachen ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Adresse: Harburg Marketing e. V., Freilichtbühne im Harburger Stadtpark, Marmstorfer Weg

21077 Hamburg (Harburg)

Termine: Dienstag, 21.07.2026 bis Sonntag, 26.07.2026 | tgl. 15 bis 20 Uhr

Pflasterpass – Erste Hilfe für Kinder

Bei Pflasterpass lernen Kinder einfache Grundlagen in der Ersten Hilfe. Pflasterpass gGmbH

Das bundesweite „Pflasterpass-Projekt” ist zu Besuch bei der DAK-Gesundheit in Harburg. Hier lernen Kinder spielerisch, kindgerecht und praxisnah wichtige Grundlagen der Ersten Hilfe. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren und ist kostenlos. Eine vorherige Online-Anmeldung unter www.dak.de/pflasterpass ist erforderlich.

Adresse: DAK-Gesundheit Harburg, Schlossmühlendamm 8–10, 21073 Hamburg

Termine: Mittwoch, 29.07.2026 | 16.30 Uhr

Wandsbek

Gartenwissen für Kinder – im Botanischen Sondergarten

Bei den Veranstaltungstagen „Gartenwissen für Kinder“ im Botanischen Sondergarten Wandsbek lernen die Kleinen hautnah, was unsere Natur zu bieten hat – von giftigen Pflanzen über die Entstehung der Gewächse bis hin zur Blütezeit. Die Aktionen sind für Kinder von sechs bis zwölf Jahren kostenlos. Begleitpersonen sind erforderlich und müssen zwei Euro Eintritt bezahlen. Über eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Adresse: Botanischer Sondergarten Wandsbek, Walddörferstraße 273, 22047 Hamburg

Termine – „Nicht zum Naschen: Giftpflanzen”:

Dienstag, 14.07.2026 | 14 bis 15 Uhr

Mittwoch, 15.07.2026 | 11 bis 12 Uhr

Dienstag, 18.08.2026 | 14 bis 15 Uhr

Termine – „Warum blühen Pflanzen?”:

Dienstag, 28.07.2026 | 14 bis 15 Uhr

Termine – „Wenn Obst keimt”:

Donnerstag, 16.07.2026 | 14 bis 15 Uhr

Donnerstag, 30.07.2026 | 14 bis 15 Uhr

Donnerstag, 13.08.2026 | 14 bis 15 Uhr

Spielmobil-Karawane Farmsen

Auf der Wiese in der August-Krogmann-Straße 100 können Kinder bei der „Spielmobil-Karawane“ in Farmsen ausgelassen toben. Das Kinderfest bietet mit einer Hüpfburg, Rutschen und vielen anderen Bewegungsangeboten reichlich Abwechslung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Adresse: Hamburger Spielmobile, Wiese an der August-Krogmann-Straße 100, 22159 Hamburg (Farmsen)

Termine: Mittwoch, 15.07.2026 | 14 bis 18 Uhr

Hamburg Umland/Niedersachsen

Triff einen Tierpfleger

Tiere hautnah erleben – im Wildpark Schwarze Berge. (Archivbild) Tierpark Schwarze Berge

Jeden Mittwoch in den Sommerferien stellen die Tierpfleger des Wildparks Schwarze Berge in Rosengarten ihre Tiere vor. Kinder können mit anpacken, zuschauen und Löcher in den Bauch fragen. Jede Woche steht ein anderes Tier im Fokus. Die Aktion selbst ist kostenlos, es fällt lediglich ein ermäßigter Wildpark-Eintritt an. Wichtig: Das Angebot gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Ferienpass und Schülerausweis. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Adresse: Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark 1, 21224 Rosengarten

Termine:

Mittwoch, 15.07.2026 | 14 Uhr

Mittwoch, 22.07.2026 | 14 Uhr

Mittwoch, 29.07.2026 | 14 Uhr

Mittwoch, 05.08.2026 | 14 Uhr

Mittwoch, 12.08.2026 | 14 Uhr

Mittwoch, 19.08.2026 | 14 Uhr

Alle weiteren Infos sowie weitere Veranstaltungen sind auf der Webseite des Hamburger Ferienpasses zu finden.