Sommerfeeling in Hamburg – aber nur kurz! Wetterumschwung steht bevor

Sommerfeeling in Hamburg und Schleswig-Holstein – aber nur kurz! Nach 24 Grad und Sonne bringen Wolken und Schauer schon ab Dienstag einen Wetterumschwung.

In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnt die Woche mit Sonnenschein, dann wird es wieder frisch und nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt vorher, dass nach einem schönen Montag das Wetter wieder von einem Tief beeinflusst wird.

Am Montag ist der Himmel aufgelockert und lässt viel Sonnenschein durch. Es werden laut dem DWD erneut Temperaturen über 20 Grad erreicht, mit Höchsttemperaturen von 24 Grad. Vereinzelt könne es zu Schauern kommen. Erst in der Nacht zu Dienstag soll die Wahrscheinlichkeit für Regen aber wieder ansteigen. Es werde wieder wechselnd bewölkt.

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Es gewittert wieder

Das Wetter aus der Nacht bestimmt auch den Dienstag. Es soll bewölkt und regnerisch bleiben, wie der DWD mitteilt. Dabei seien auch wieder einzelne Gewitter möglich. Es bleibe auch kühler bei Höchsttemperaturen von 18 Grad. Dieser Wettertrend setze sich auch am Mittwoch fort. (dpa)