Sommereinbruch in Hamburg: Dieses Freibad eröffnet jetzt früher

Sonnenschein und 25 Grad: Am Wochenende können sich die Hamburger über einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer freuen. Auch für Bäderland ist das warme Wetter Anlass, die Sommerbadsaison frühzeitig einzuläuten – zumindest für ein Bad.

Für das Naturbad Stadtparksee (Winterhude) startet die Freibadsaison schon frühzeitig: Am Donnerstag, 30. April, öffnet Bäderland das Bad für erste schwimmfreudige Besucher. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Frühsommerliches Wetter und langes Wochenende

Das frühe Einläuten der Sommerbadsaison haben die Hamburger vor allem dem Wetter zu verdanken. „Wir entscheiden immer wetterabhängig und kurzfristig“, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel der MOPO. Am Donnerstag werden 21 Grad bei strahlender Sonne erwartet, danach steigen die Temperaturen weiter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Freitag mit 25 Grad und am Samstag mit 26 Grad.

Auch das lange Wochenende mit dem 1. Mai als Brückentag hat zu der Entscheidung beigetragen. Daher komme neben den beheizten Ganzjahresfreibädern nun in zentraler Lage auch noch ein Sommerangebot dazu, so Dietel. „Wir gehen aber davon aus, dass zunächst besonders die Liegewiesen genutzt werden“, sagt der Sprecher. Wer tatsächlich ein paar Bahnen durch das Bad ziehen möchte, muss sich aktuell immerhin auf frische 12 Grad Wassertemperatur vorbereiten.

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Das Bad Stadtparksee ist ab Donnerstag dann täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet, wie Bäderland mitteilte. Die weiteren Sommerfreibäder werden zu einem späteren Zeitpunkt öffnen.