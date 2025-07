Sommerdom mit zwei Weltpremieren und vielen weiteren Attraktionen

Der Sommerdom bringt Ferienstimmung nach Hamburg. Mit der Achterbahn „Nordmann – The Viking Coaster“ und der neuen Geisterbahn „Halloween“ stehen zwei Neuheiten zum allerersten Mal auf einem Volksfest. Insgesamt sorgen 250 Schaustellerbetriebe für vier Wochen voller Genuss, Spaß und Action auf dem Heiligengeistfeld. Der Sommerdom beginnt am Freitag, 25. Juli um 15 Uhr; die offizielle Eröffnung findet um 16 Uhr vor dem Riesenrad statt.

Mit einem Mix aus Neuheiten und Fahrgeschäfts-Klassikern bietet das Volksfest Abenteuer für die ganze Familie. Rund 50 Fahrattraktionen stehen für Spaß und Nervenkitzel, dazu kommen viele weitere spannende Attraktionen und vielfältige Event-Highlights. Das Angebot reicht von Looping-Karussells mit mehrfacher G-Beschleunigung bis hin zu gemütlichen Rundfahrten. Auch die Kleinsten kommen bei den zahlreichen liebevoll gestalteten Kinderfahrgeschäften voll auf ihre Kosten. Wasserbahnen, sonnige Biergärten sowie Eis- und Slush-Spezialitäten bieten die perfekte Erfrischung an warmen Sommertagen.

Zwei Weltpremieren auf dem Sommerdom

Nordmann – The Viking Coaster bedeutet Achterbahnspaß für die ganze Familie! Auf 120 Metern Schiene bietet der Coaster rasante, aber dennoch angenehme Fahrten – ideal für alle, die Achterbahnen lieben, aber auf den ganz großen Adrenalinkick verzichten möchten. Die Züge mit drehbaren Gondeln sorgen für überraschende Wendungen und garantieren Fahrspaß mit Spannung!

Drei Etagen, eine 36 Meter breite Front, 300 Schienenmeter und mehr als 30verschiedene Effekte – das Halloween ist nicht nur „fabrikneu“, sondern auch eine der größten transportablen Geisterbahnen. Detailgetreue Szenerien aus der Horror-Thriller-Filmreihe „Saw“ oder aus „Chucky – die Mörderpuppe“ lassen das Blut in den Adern gefrieren. Einzigartig sind die interaktiven Gondeln, die die gruseligen Effekte noch intensiver machen.

Sommerdom-Comebacks

Unter den 50 Fahrattraktionen, die auf die Besucher des Hamburger DOM warten, sind mit Atlantis Rafting und Piratenfluss zwei Wasserbahnen, die Spaß und Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen bieten.

Gleich vier Achterbahnen machen Coaster-Fans jeder Altersgruppe glücklich. Für kleinere Kinder und Eltern bietet Kuddel der Hai entspannten Fahrspaß. Schon etwas rasanter ist der Nordmann unterwegs; bei der Wilden Maus verleiht das Gefühl, über die Gleise hinaus zu fahren, den besonderen Kick. Der Rock & Rollercoaster ist ein Achterbahnspaß auf fast 1000 Metern Schienenlänge. Auf 20 Metern Höhe angekommen geht es mit ordentlich Schwung in einen spektakulären First Drop. Daran schließt sich eine rasante wie amüsante Berg- und Talfahrt ohne Looping, aber mit zahlreichen Steilkurven an.

Auch wer stark beschleunigt werden möchte, findet das geeignete Geschäft. Bei 125 km/h, 4g und 41 Metern Höhe trägt das Loopingkarussell Jekyll & Hyde seinen Beinamen „Die Verwandlung“ zurecht. In der 10 Meter breiten Gondel des TopSpinFresh erleben die Fahrgäste mit Kreis-,Schaukel- und Pendelbewegungen verschiedenste Fahrmuster sowie zahlreiche Loopings vorwärts und rückwärts.

Hamburger DOM

Hoch hinaus geht es im Nordic Tower. Das Fahrgeschäft gehört mit 80 Metern Höhe zu den größten, transportablen Hochkettenkarussells. Der Tower Ride garantiert neben Nervenkitzel auch einen atemberaubenden Panoramablick über Hamburg. Etwas ruhiger kann man die Höhe in einer der 42 Gondeln vom Mein Rad genießen. Das Riesenrad gehört mit knapp 60 Höhenmetern zu den größten weltweit.

Eine Welt für sich zeigt Dr. Archibald den Besuchern. Dr. Archibald – Master of Time – ist weltweit der erste mobile „Virtual Ride“ mit einem einzigartigen Eventkonzept. Dieser Dark Ride besteht ausmehreren Show-Räumen, einem Abenteuer-Parcours sowie einer schienengeführten VR-Bahn.

Der Jahrmarkts-Klassiker „Rund um den Tegernsee“ war zuletzt 2013 auf dem Hamburger DOM. Das liebevoll gestalte Rundfahrgeschäft führt rundum einen kleinen See und unter einem Wasserfall hindurch. Ab und zu spuckt auch die Wasserhexe einen Wasserstrahl in Richtung der Fahrgäste. Ein Spaß für die ganze Familie.

Sommerdom in Hamburg: Große Eröffnungsfeier am 25. Juli

Am 25. Juli eröffnet der Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation Andreas Rieckhof (SPD) um 16 Uhr den Sommerdom vor dem Riesenrad. Im Rahmen der Eröffnungsfeier findet auch wieder die Verlosung von Gutscheinheften, DOM-Teddys und leckeren Naschboxen statt.

Hamburger DOM

Die Besucher sollten sich aber noch weitere Termine im Kalender anstreichen. Am 31. Juli wird der Hamburger DOM erneut zum farbenfrohen Symbol für Toleranz und Vielfalt. Gemeinsam mit Hamburg Pride e.V. und AHOI Events feiert der Sommerdom zum neunten Mal den Regenbogentag. Die Parade startet um 19 Uhr beim Eingang Feldstraße und wird von mitreißender Musik, jeder Menge Konfetti sowie ausgelassener Stimmung begleitet. Flankierende Aktionen sowie die große Aftershow-Party ab 20:30 Uhr runden den Abend ab.

Bereits zum dritten Mal werden am 14. August die DOM-Sommerspiele ausgetragen. Hierbei dreht sich alles um Geschicklichkeit und Spaß. Egal ob jung oder alt, jeder ab acht Jahren kann teilnehmen. Die Teilnehmenden absolvieren verschiedene DOM-Disziplinen wie Entenangeln, Dosenwerfen oder Bowling. Ab 18.30 Uhr werden bei der Siegerehrung in der Feldstraße die drei ersten Plätze jeder Altersklasse mit tollen Preisen geehrt. Unter www.dom-sommerspiele.de sind die Anmeldung sowie alle weiteren Informationen zu finden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt; die Teilnahme ist kostenfrei.

Hamburger DOM

Auch der DOM-Bär Bummel wird wieder für herzliche Momente sorgen! Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr mischt er sich unter die Besuchenden, bereit für Selfies und Umarmungen. In der Nähe des Riesenrades versprüht er mit seiner fröhlichen Art gute Laune. Nur bei Regen zieht sich Bummel lieber in seine Bärenhöhle zurück.

Gleich drei Mal Feuerwerk beim Sommerdom 2025

Jeden Mittwoch lockt der Sommerdom beim Familientag mit vielen ermäßigten Preisen bei Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen.

Und natürlich darf das Feuerwerk auf dem Sommerdom nicht fehlen – es findet gleich drei Mal statt. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (25. Juli), am 8. August und am letzten Sommerdom-Freitag (22. August) jeweils um 22:30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montags bis donnerstags von 15 – 23 Uhr

Freitags und samstags von 15 – 00.30 Uhr

Sonntags von 14 – 23 Uhr

Weitere Informationen:

Internet: hamburg.de/freizeit/dom

Facebook: facebook.com/hamburgdom

Instagram: instagram.com/hamburgerdom